Памятник Елизавете II может появиться на Трафальгарской площади

По данным источника в правительстве Соединенного королевства, после похорон Елизаветы II 19 сентября министры проведут переговоры с Букингемским дворцом о мероприятиях по увековечиванию памяти монархи. Планируется, что в Лондоне установят, как минимум, один памятник. Также в честь королевы переименуют улицы, парки и другие объекты, передает ТАСС.

Предварительно памятник могут установить на четвертом постаменте Трафальгарской площади. Сейчас там размещают временные арт-объекты. Расположить на постаменте статую короля Вильгельма IV.

Ранее ТАСС передал, что очередь желающих проститься с умершей королевой Великобритании Елизаветой II растянулась на 8 км.

