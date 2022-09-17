Памятник Елизавете II может появиться на Трафальгарской площади

Установку памятника королеве Елизавете II на Трафальгарской площади в центре Лондона обсудят министры и представители британского королевского двора. Об этом 17 сентября сообщила The Times.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II будут транслировать кинотеатры

По данным источника в правительстве Соединенного королевства, после похорон Елизаветы II 19 сентября министры проведут переговоры с Букингемским дворцом о мероприятиях по увековечиванию памяти монархи. Планируется, что в Лондоне установят, как минимум, один памятник. Также в честь королевы переименуют улицы, парки и другие объекты, передает ТАСС.

Предварительно памятник могут установить на четвертом постаменте Трафальгарской площади. Сейчас там размещают временные арт-объекты. Расположить на постаменте статую короля Вильгельма IV.

Ранее ТАСС передал, что очередь желающих проститься с умершей королевой Великобритании Елизаветой II растянулась на 8 км.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПохороныВеликобританияЕлизавета II
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры