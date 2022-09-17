Актер Мэтт Смит: Елизавета II смотрела сериал «Корона» по вечерам
Покойная королева Великобритании Елизавета II смотрела сериал «Корона» по вечерам, рассказал актер Мэтт Смит, сыгравший в шоу принца Филиппа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.
«Да, да, мне рассказывали, что королева его смотрит. Похоже, она смотрела его в воскресные вечера с помощью проектора. И я знаю, что принц Филипп определенно в этом не участвовал», — подчеркнул актер.
По его словам, дуг рассказал ему о диалоге с герцогом Эдинбургским по поводу сериала. На вопрос, смотрит ли тот шоу «Корона», принц Филипп ответил: «Не смешите меня».
Ранее стало известно, что установку памятника королеве Елизавете II на Трафальгарской площади в центре Лондона обсудят министры и представители британского королевского двора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru