Актер Мэтт Смит: Елизавета II смотрела сериал «Корона» по вечерам

«Да, да, мне рассказывали, что королева его смотрит. Похоже, она смотрела его в воскресные вечера с помощью проектора. И я знаю, что принц Филипп определенно в этом не участвовал», — подчеркнул актер.

По его словам, дуг рассказал ему о диалоге с герцогом Эдинбургским по поводу сериала. На вопрос, смотрит ли тот шоу «Корона», принц Филипп ответил: «Не смешите меня».

Ранее стало известно, что установку памятника королеве Елизавете II на Трафальгарской площади в центре Лондона обсудят министры и представители британского королевского двора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

