В Великобритании почти 19 тыс. человек заразились коронавирусом за сутки
В Великобритании за минувшие сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 18,8 тыс. Об этом сообщает Интерфакс.
Таким образом, с начала пандемии в стране заразилось коронавирусом нового типа 741 тысяча человек.
Отмечается, что общее число смертей составило 43 726 (+ 80 летальных исходов за прошедшие 24 часа).
По данным Минздрава страны, в сутки проводится более 300 тыс. тестов среди населения, работают 500 медицинских пунктов для сдачи анализов на COVID-19.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что особую сложность для мирового здравоохранения представляет одновременное распространение гриппа и коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru