В Великобритании почти 19 тыс. человек заразились коронавирусом за сутки

В Великобритании за минувшие сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 18,8 тыс. Об этом сообщает Интерфакс.

Таким образом, с начала пандемии в стране заразилось коронавирусом нового типа 741 тысяча человек.

Отмечается, что общее число смертей составило 43 726 (+ 80 летальных исходов за прошедшие 24 часа).

По данным Минздрава страны, в сутки проводится более 300 тыс. тестов среди населения, работают 500 медицинских пунктов для сдачи анализов на COVID-19.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что особую сложность для мирового здравоохранения представляет одновременное распространение гриппа и коронавируса.



