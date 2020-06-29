В Великобритании отменят карантин для прибывающих из определенных стран

Власти Великобритании отменят обязательный двухнедельный карантин из-за коронавируса для прибывающих из определенных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс страны.

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По данным агентства, перечень стран будет обнародован на текущей неделе. В Минтрансе отметили, что это смягчение коснется международного железнодорожного, морского и авиасообщения.

Также в ведомстве заявили, что в британском МИД рассматривают возможность смягчения рекомендаций для жителей страны. В настоящее время ведомство рекомендует не покидать пределы страны без крайней необходимости.


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