В Великобритании отменят карантин для прибывающих из определенных стран

По данным агентства, перечень стран будет обнародован на текущей неделе. В Минтрансе отметили, что это смягчение коснется международного железнодорожного, морского и авиасообщения.

Также в ведомстве заявили, что в британском МИД рассматривают возможность смягчения рекомендаций для жителей страны. В настоящее время ведомство рекомендует не покидать пределы страны без крайней необходимости.



