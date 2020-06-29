В Великобритании отменят карантин для прибывающих из определенных стран
Власти Великобритании отменят обязательный двухнедельный карантин из-за коронавируса для прибывающих из определенных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс страны.
По данным агентства, перечень стран будет обнародован на текущей неделе. В Минтрансе отметили, что это смягчение коснется международного железнодорожного, морского и авиасообщения.
Также в ведомстве заявили, что в британском МИД рассматривают возможность смягчения рекомендаций для жителей страны. В настоящее время ведомство рекомендует не покидать пределы страны без крайней необходимости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
641 тыс.+6 719 / сут.
Умерли
9 166+93 / сут.
Выздоровели
403 тыс.+4 343 / сут.
- ВОЗ сделала страшный прогноз по COVID-19
- Интерпол отказался искать Трампа по запросу Ирана
- Названы возможные сроки открытия границы между РФ и Белоруссией
- Москалькова поддержала расширение практики многодневного голосования
- «Омерзительно»: Историк Соколов накричал на судью, требуя обнародовать переписку с убитой аспиранткой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru