В Великобритании назвали Черное море слабым местом НАТО

Он отметил, что виной всему «слабость Болгарии и Румынии, а также неуступчивость Турции». С этим, по мнению офицера, связано отсутствие НАТО в Черном море.

Тем временем анонимный представитель блока НАТО подчеркнул стратегическую важность черноморского региона для объединения. По его словам, альянс увеличил здесь свое присутствие после присоединения Крыма к России в 2014 году и после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году.

Помимо этого, Североатлантический альянс увеличил количество систем ПВО и ПРО в Турции и Румынии и разместил в регионе новые боевые группы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может постоянно «защищать каждый метр своей критической инфраструктуры». Так он объяснил необходимость НАТО проводить больше военных учений и активно использовать разведданные

