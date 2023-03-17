В Великобритании назвали Черное море слабым местом НАТО
Черное море — слабое место на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом заявил бывший британский офицер Глен Грант, трудившийся военным консультантом на Украине и в Болгарии, в интервью телеканалу NBC.
Он отметил, что виной всему «слабость Болгарии и Румынии, а также неуступчивость Турции». С этим, по мнению офицера, связано отсутствие НАТО в Черном море.
Тем временем анонимный представитель блока НАТО подчеркнул стратегическую важность черноморского региона для объединения. По его словам, альянс увеличил здесь свое присутствие после присоединения Крыма к России в 2014 году и после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году.
Помимо этого, Североатлантический альянс увеличил количество систем ПВО и ПРО в Турции и Румынии и разместил в регионе новые боевые группы.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может постоянно «защищать каждый метр своей критической инфраструктуры». Так он объяснил необходимость НАТО проводить больше военных учений и активно использовать разведданные
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