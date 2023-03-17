Столтенберг: НАТО не может постоянно защищать всю критическую инфраструктуру

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может постоянно «защищать каждый метр своей критической инфраструктуры». Так он объяснил необходимость НАТО проводить больше военных учений и активно использовать разведданные, передает РИА Новости.

Он рассказал, что члены альянса на постоянной основе обмениваются информацией и более тщательно мониторят ситуацию на инфраструктуре.

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США в дальнейшем могут спрвооцировать новые происшествия с беспилотниками на Черным морем. Об этом заявил старший редактор американского портала Issue Insight Джон Кавулич. При этом американский журналист полагает, что США публично не признаются в том, что воюют с Россией. Российская же сторона предостерегает США и НАТО от «приближения к своим границам» на фоне инцидента с американским истребителем.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:УченияРазведкаНАТО

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