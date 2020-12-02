В Великобритании локдаун сменится рядом локальных ограничений

Как отмечает агентство, трехуровневая система локальных ограничений, разработанная консервативным правительством и премьер-министром страны Борисом Джонсоном, подверглась резкой критике. По мнению британцев, ограничительные меры во многих районах не учитывают текущую эпидемическую ситуацию.

На заседании парламента Джонсон отметил, что в мире, несмотря на большое количество разработок, еще не была одобрена ни одна вакцина, поэтому полностью снять ограничения невозможно. Премьер подчеркнул, что карантин облегчил работу Национальной системе здравоохранения, но напомнил, вирус все еще не побежден.

В стране будут открыты многие заведения, включая пабы, рестораны и салоны красоты, также возобновит свою работу спортивный сектор. Однако, как отмечает агентство, 35% жителей страны будут по-прежнему испытывать на себе ограничения.

