Путин назвал опасным расширение НАТО за счёт постсоветских республик
Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что расширение НАТО на восток за счёт бывших республик СССР очень опасно для России.
Во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которой обсуждались ответы по гарантиям безопасности, российский лидер привёл в пример Украину и отметил, что подобное продвижение Североатлантического альянса «бесконечно и очень опасно».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальный отказ Украины от идеи вступления в НАТО способствовал бы формулированию значимого ответа на российские озабоченности, сообщает RT.
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