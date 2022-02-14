Путин назвал опасным расширение НАТО за счёт постсоветских республик

Во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которой обсуждались ответы по гарантиям безопасности, российский лидер привёл в пример Украину и отметил, что подобное продвижение Североатлантического альянса «бесконечно и очень опасно».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальный отказ Украины от идеи вступления в НАТО способствовал бы формулированию значимого ответа на российские озабоченности, сообщает RT.