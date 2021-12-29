В Великобритании число заражений «омикрон»-штаммом превысило 200 тысяч

Число заражений новым штаммом коронавируса «омикрон» в Великобритании превысило 200 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Агентства по здравоохранению (UKHSA).

Отмечается, что за минувшие сутки штаммом «омикрон» заразились 39,9 тысяч человек.

В Великобритании в декабре уже несколько раз обновлялся суточный максимум по заражениям коронавирусом с начала пандемии. По оценкам Минздрава, число заражений штаммом «омикрон» в ближайшее время превысит миллион.

Штамм «омикрон» был впервые обнаружен в ЮАР в ноябре текущего года. Штамм отличается большей заразность по сравнению с другими.



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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:КоронавирусВеликобритания
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