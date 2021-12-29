В Великобритании число заражений «омикрон»-штаммом превысило 200 тысяч
Число заражений новым штаммом коронавируса «омикрон» в Великобритании превысило 200 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Агентства по здравоохранению (UKHSA).
Отмечается, что за минувшие сутки штаммом «омикрон» заразились 39,9 тысяч человек.
В Великобритании в декабре уже несколько раз обновлялся суточный максимум по заражениям коронавирусом с начала пандемии. По оценкам Минздрава, число заражений штаммом «омикрон» в ближайшее время превысит миллион.
Штамм «омикрон» был впервые обнаружен в ЮАР в ноябре текущего года. Штамм отличается большей заразность по сравнению с другими.
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10,5 млн+21 119 / сут.
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307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru