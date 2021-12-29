Число заражений COVID в США за неделю выросло на 60%
29 декабря 202120:29
Число заражений коронавирусом в США выросло за неделю на 60% на фоне распространения штамма «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости.
Между тем, смертность от заболевания сократилась в стране на 7%.
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о регистрации более 280 млн случаев заражения коронавирусом в мире. На фоне распространения штамма «омикрон» многие страны фиксируют рекордный с начала пандемии суточный прирост по заражениям.
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Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
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29 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru