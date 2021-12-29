Число заражений COVID в США за неделю выросло на 60%

Число заражений коронавирусом в США выросло за неделю на 60% на фоне распространения штамма «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости.

В Дании зафиксирован высочайший уровень заболеваемости COVID в мире

Между тем, смертность от заболевания сократилась в стране на 7%.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о регистрации более 280 млн случаев заражения коронавирусом в мире. На фоне распространения штамма «омикрон» многие страны фиксируют рекордный с начала пандемии суточный прирост по заражениям.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСША
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