В Вашингтоне заявили о напряженных отношениях с КНР из-за аэростата
Ситуация со сбитым китайским аэростатом не улучшает отношения США и КНР, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
По его словам, Вашингтон и Пекин продолжат обсуждение визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, когда наступит подходящий момент. Как отметил Кирби, визит «был отложен, а не отменен».
Замглавы МИД КНР Се Фэн заявил, что США уничтожением китайского аэростата над Соединенными Штатами нанесли ущерб процессу стабилизации отношений между Вашингтоном и Пекином. Китай выразил решительный протест и призвал США не предпринимать наносящих ущерб интересам КНР действий.
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