В Вашингтоне заявили о напряженных отношениях с КНР из-за аэростата

По его словам, Вашингтон и Пекин продолжат обсуждение визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, когда наступит подходящий момент. Как отметил Кирби, визит «был отложен, а не отменен».

Замглавы МИД КНР Се Фэн заявил, что США уничтожением китайского аэростата над Соединенными Штатами нанесли ущерб процессу стабилизации отношений между Вашингтоном и Пекином. Китай выразил решительный протест и призвал США не предпринимать наносящих ущерб интересам КНР действий.

