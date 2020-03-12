В Вашингтоне ввели режим ЧС на фоне распространения коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в столице США Вашингтоне на фоне распространения коронавируса нового типа COVID-2019. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти американской столицы.

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Заявление сделала мэр города Мюриэл Боузер. По ее словам, эта мера в значительной степени носит административный характер, что позволит оперативнее реагировать на ситуацию с коронавирусом.

Отмечается, что в Вашингтоне на данный момент известно о 10 случаях заражения. Власти рекомендовали до конца марта отменить мероприятия с присутствием более тысячи человек.



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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
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