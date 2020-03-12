В Вашингтоне ввели режим ЧС на фоне распространения коронавируса

Заявление сделала мэр города Мюриэл Боузер. По ее словам, эта мера в значительной степени носит административный характер, что позволит оперативнее реагировать на ситуацию с коронавирусом.

Отмечается, что в Вашингтоне на данный момент известно о 10 случаях заражения. Власти рекомендовали до конца марта отменить мероприятия с присутствием более тысячи человек.







