ФРС США резко снизила ставку из-за коронавируса

Сразу на полпроцентных пункта снизила Федеральная резервная система США ключевую ставку - до 1-1,25%. Такое решение было принято на внеочередном заседании регулятора, и решение, надо отметить, весьма неожиданное. Буквально в середине февраля глава ФРС Джером Пауэлл напоминал, что в прошлом году ставку снижали трижды, и давал понять, что дальнейшее понижение не планируется. В нынешнем заявлении ФРС снижение объясняется распространением китайского коронавируса, которое «создает растущие риски для экономической активности». В таком прогнозе ФРС США не одинока: Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что из-за коронавируса оборот глобальной торговли сократится в этом году на 3,75%.

Сообщения о снижении ключевой ставки в США стали позитивным импульсом для российского рынка. Сразу после их появления в рост пошли и рубль и фондовые индикаторы. Курс доллара на момент подготовки материала упал на 56 копеек, до отметки 65 рублей 88 копеек, курс евро — на 50 копеек, до уровня 73,52. Индекс РТС в моменте поднимался на 4,4%, индекс Мосбиржи - на 2,9%.

Впрочем, даже столь радикальная мера как снижение ставки ФРС США сразу на 0,5 п.п. вряд ли избавит мировую экономику от депрессивного давления, в том числе и в связи с коронавирусом. К такому выводу приходят аналитики крупнейших мировых банков, чье мнение приводит РБК. К тому же мировая экономика уже двигалась к кризису до вспышки заболевания в Китае, - указывал в интервью НСН руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Для самого Китая коронавирус стал удобной ширмой экономических трудностей, - убежден экономист.

«Вся мировая экономика, замедляясь в прошлом году, готовила текущую коррекцию рынков, как бы не назвать ее настоящем падением рынков, и возможного дальнейшего падание в перспективе в феврале. Но вирус появился неожиданно и прикрыл трудности, которые Китай начал испытывать в реальном секторе, в торговле. Все, что сейчас происходит с вирусом, это не только вирус, но и что-то еще, что-то очень серьезное, что идет в экономике Поднебесной, что касается и других стран».

На российскую экономику ситуация с коронавирусом повлияла мало, - утверждала в начале февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина. Турбулентность последней недели того же месяца показала, что это не вполне так: за неполный месяц национальная валюта подешевела по отношению к доллару рубля эдак на три с половиной.

