В Вашингтоне впервые за почти два месяца никто не умер из-за COVID-19
В Вашингтоне за сутки не зарегистрировали ни одну смерть, вызванную заболеванием COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти столицы США.
По словам мэра города Мюриэл Боузер, 25 мая стал тринадцатым по счету днем стабильного снижения прироста новых случаев заражения коронавирусом. Она отметила, что снятие введенных ограничений будет запланировано, когда "цифры покажут, что мы можем это сделать".
Комментируя вопрос журналиста о возможности проведения парада в День независимости, который в США отмечают 4 июля, Боузер отметила, что массовые мероприятия будут под запретом в рамках первых послаблений режима.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса (США), в Вашингтоне коронавирус диагностирован у 8,3 тыс. человек, из которых 440 человек скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru