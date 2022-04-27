В Вашингтоне простились с Мадлен Олбрайт

В Вашингтоне прошли похороны Мадлен Олбрайт. Она, родившись в Чехословакии, стала первой женщиной на посту госсекретаря США. Этот пост Олбрайт занимала во время президентства Билла Клинтона с 1997 по 2001 год.

Действующий глава Белого дома Джо Байден, выступая на траурной церемонии в Вашингтонском кафедральном соборе заявил, что Олбрайт была по-настоящему гордой американкой, которая научила остальных быть гордыми американцами.