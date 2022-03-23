Умерла первая женщина госсекретарь США Мадлен Олбрайт
23 марта 202221:59
Первая женщина, ставшая госсекретарем США, Мадлен Олбрайт скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что о смерти Олбрайт сообщили в соцсетях члены ее семьи.
Причиной ее смерти стало раковое заболевание.
Олбрайт занимала пост госсекретаря США с 1997 по 2001 год при президенте Билле Клинтоне.
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23 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru