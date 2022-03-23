Умерла первая женщина госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Первая женщина, ставшая госсекретарем США, Мадлен Олбрайт скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что о смерти Олбрайт сообщили в соцсетях члены ее семьи.

Причиной ее смерти стало раковое заболевание.

Олбрайт занимала пост госсекретаря США с 1997 по 2001 год при президенте Билле Клинтоне.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры