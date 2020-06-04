В Вашингтоне и Лос-Анджелесе отменили комендантский час
Власти Лос-Анджелеса и Вашингтона приняли решение не продлевать в городах комендантские часы, введенные из-за массовых протестов и беспорядков. Об этом сообщает ТАСС.
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Соответствующие заявления сделали мэры американских городов.
Массовые беспорядки охватили США неделю назад - акции протеста начались на следующий день после того, как полицейский задушил Флойда во время задержания, несмотря на его повторения о том, что он не может дышать.
Накануне сообщалось, что помимо арестованного бывшего полицейского Дерека Чавена, который непосредственно давил коленом на шею Флойда, будут задержаны еще три экс-полицейских, причастных к произошедшему.
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