В США арестуют еще троих экс-полицейских по делу об убийстве Флойда
Еще три бывших полицейских, обвиненные в причастности к смерти афроамериканца Джорджа Флойда, будут арестованы в течение суток. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство со ссылкой на документы суда, прокуратура Миннесоты ужесточила обвинения против бывшего полицейского Дерека Чавена, который уже арестован после смерти Флойда. Так, Чавен теперь обвиняется в "убийстве 2-й степени без (предварительного) умысла при совершении тяжкого преступления".
Первое заседание суда с участием Чавена запланировано на 8 июня, уточняет агентство.
Массовые беспорядки охватили США неделю назад - акции протеста начались на следующий день после того, как полицейский задушил Флойда во время задержания, несмотря на его повторения о том, что он не может дышать.
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