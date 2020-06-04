В США арестуют еще троих экс-полицейских по делу об убийстве Флойда

Еще три бывших полицейских, обвиненные в причастности к смерти афроамериканца Джорджа Флойда, будут арестованы в течение суток. Об этом сообщает РИА Новости.

В Стокгольме тысячи человек поддержали акцию протеста против произвола полиции в США

Как пишет агентство со ссылкой на документы суда, прокуратура Миннесоты ужесточила обвинения против бывшего полицейского Дерека Чавена, который уже арестован после смерти Флойда. Так, Чавен теперь обвиняется в "убийстве 2-й степени без (предварительного) умысла при совершении тяжкого преступления".

Первое заседание суда с участием Чавена запланировано на 8 июня, уточняет агентство.

Массовые беспорядки охватили США неделю назад - акции протеста начались на следующий день после того, как полицейский задушил Флойда во время задержания, несмотря на его повторения о том, что он не может дышать.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:СШААрест
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