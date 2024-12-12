В Южной Корее глава правящей партии выступил за импичмент президенту

Глава правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хун выразил поддержку импичменту президента Юн Сок Ёля, сообщает «Рёнхап».

Президенту Южной Кореи запретят выезд из страны

Это произошло на фоне отказа главы государства от добровольной отставки. Руководитель партии призвал депутатов голосовать, опираясь на их собственные убеждения. Так Хан Дон Хун отреагировал на заявление южнокорейского лидера, заявившего, что он не понимает и не принимает обвинений в мятеже в свой адрес.

Ранее стало известно, что в Южной Корее планируют отставку президента в начале 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИмпичментЮжная Корея

Горячие новости

Все новости

партнеры