В Южной Корее глава правящей партии выступил за импичмент президенту

Это произошло на фоне отказа главы государства от добровольной отставки. Руководитель партии призвал депутатов голосовать, опираясь на их собственные убеждения. Так Хан Дон Хун отреагировал на заявление южнокорейского лидера, заявившего, что он не понимает и не принимает обвинений в мятеже в свой адрес.

Ранее стало известно, что в Южной Корее планируют отставку президента в начале 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

