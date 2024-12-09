Президенту Южной Кореи запретят выезд из страны

Меры могут быть приняты на фоне расследования введения военного положения в стране. Глава управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных чиновников Южной Кореи О Дон Ун дал своим следователям указание запросить запрет на поездки для Юн Сок Еля.

Ранее полиция и прокуратура Южной Кореи начали расследования в отношении главы государства и других лиц из-за временно введенного военного положения. Официальных лиц заподозрили в госизмене, мятеже и злоупотреблении властью.

На минувшей неделе Юн Сок Ель обратился к гражданам, извинился за ситуацию с военным положением и пообещал не пытаться избежать возможного наказания. Глава правящей южнокорейской партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун заявил об обещании президента досрочно покинуть свой пост, отмечает РЕН ТВ.

