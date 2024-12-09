Президенту Южной Кореи запретят выезд из страны
Президенту Южной Кореи Юн Сок Елю могут запретить выезд из республики. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Меры могут быть приняты на фоне расследования введения военного положения в стране. Глава управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных чиновников Южной Кореи О Дон Ун дал своим следователям указание запросить запрет на поездки для Юн Сок Еля.
Ранее полиция и прокуратура Южной Кореи начали расследования в отношении главы государства и других лиц из-за временно введенного военного положения. Официальных лиц заподозрили в госизмене, мятеже и злоупотреблении властью.
На минувшей неделе Юн Сок Ель обратился к гражданам, извинился за ситуацию с военным положением и пообещал не пытаться избежать возможного наказания. Глава правящей южнокорейской партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун заявил об обещании президента досрочно покинуть свой пост, отмечает РЕН ТВ.
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