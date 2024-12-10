СМИ: В Южной Корее планирует отставку президента в начале 2025 года

Отмечается, что президент может покинуть свой пост в феврале. В этом случае досрочные выборы главы государства пройдут в апреле. Другой план предполагает, что Юн Сок Ель уйдет в отставку в марте, а выборы президента состоятся в мае.

Партия представила предложения своему председателю Хан Дон Хуну.

Ранее в южнокорейском парламенте прошло голосование по импичменту главе государства, он не был объявлен из-за бойкота со стороны «Гражданской силы». Юн Сок Ель заявил, что передает партии и правительству государственные дела, в том числе вопрос о сроке его полномочий. По словам Хан Дон Хуна, президент не будет участвовать в делах республики до контролируемой досрочной отставки.

Между тем полиция Южной Кореи начала расследование в отношении Юн Сок Еля из-за возможного мятежа, связанного с объявлением военного положения 3 декабря, пишет Ura.ru.

