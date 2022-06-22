В Южной Корее зарегистрированы первые случаи заражения людей оспой обезьян

В Южной Корее стало известно о первых в стране случаях заражения людей оспой обезьян, сообщает агентство Yonhap.

В Канаде число заражений оспой обезьян выросло до 168

Речь идёт о двух случаях. В настоящее время проводятся диагностические исследования.

Один из заболевших был госпитализирован.

Кроме того, Минздрав Сингапура сообщил об обнаружении первого случая оспы обезьян в стране.

Ещё один случай заражения выявлен в Чили.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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