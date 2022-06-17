В Канаде число заражений оспой обезьян выросло до 168

В Канаде зарегистрировали не менее 168 случаев заражения оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

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Сообщается, что 141 случай зарегистрирован в провинции Квебек.

Ранее Минздрав страны заявлял о 112 заразившихся.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН назвал основные симптомы, которые помогут распознать оспу обезьян.

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