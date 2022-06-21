В Сингапуре зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Минздрав Сингапура сообщил об обнаружении первого случая оспы обезьян в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инфицированный является 42-летним гражданином Великобритании. В настоящее время он находится на изоляции в центре инфекционных заболеваний.

По данным ведомства, состояние мужчины стабильное. Ведомства будет следующие две недели держать под наблюдением всех, кто контактировал с заболевшим.

