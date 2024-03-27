В Южной Корее уточнили слова главы Минобороны страны о Буче

В оборонном ведомстве добавили, что министр использовал выражение «факты еще не были установлены», подразумевая, что произошедшее в Буче — якобы "явный факт", подтверждаемый "косвенными доказательствами", однако свое решение еще не вынес Международный уголовный суд.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о фейках о российской армии в отношении экс-адвоката Ильи Новикова (внесен Минюстом России в список иноагентов) за то, что он в одном из интервью на площадке YouTube сообщил заведомо ложную информацию о событиях в Буче.

