В Южной Корее уточнили слова главы Минобороны страны о Буче

В Минобороны Южной Кореи уточнили заявление руководителя министерства Син Вон-сика касательно событий 2022 года в украинском городе Буча. В ведомстве отметили, что министр не усомнился в произошедшем, а подчеркнул, что неуместно делать какие-либо выводы, пока не будет завершено расследование. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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В оборонном ведомстве добавили, что министр использовал выражение «факты еще не были установлены», подразумевая, что произошедшее в Буче — якобы "явный факт", подтверждаемый "косвенными доказательствами", однако свое решение еще не вынес Международный уголовный суд.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о фейках о российской армии в отношении экс-адвоката Ильи Новикова (внесен Минюстом России в список иноагентов) за то, что он в одном из интервью на площадке YouTube сообщил заведомо ложную информацию о событиях в Буче.

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ФОТО: ТАСС
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