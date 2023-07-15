Президент Южной Кореи внезапно прибыл на Украину

Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщает агентство Рёнхап в субботу, 15 июля.

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Президент Республики Кореи посетил Украину вместе с первой леди Ким Кеон ХиКак. Президентская чета посетила Украину по дороге из Польши.

По данным СМИ, Юн Сок Ёль побывал в Буче и Ирпени в Киевской области.

Отмечается, что президент южнокорейского государства впервые совершил визит в Киев после избрания весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёль о возможных поставках Сеулом оружия Киеву остаются лишь предположением, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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