СМИ: На экс-адвоката Новикова завели уголовное дело за фейки

По версии следствия, бывший игрок «Что? Где? Когда?» в одном из интервью на площадке YouTube сообщил заведомо ложную информацию о событиях в украинском городе Буча. Экспертиза также установила, что высказывания экс-адвоката содержат мотив политической ненависти и вражды по отношению к представителям высших органов управления России.

В октябре 2023 года в отношении Новикова также возбудили дело о госизмене. Как отмечает ФСБ, после начала спецоперации он добровольно уехал из России и вступил в ряды украинских Сил территориальной обороны.



