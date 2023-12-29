СМИ: На экс-адвоката Новикова завели уголовное дело за фейки

Следственный комитет РФ (СК) возбудил уголовное дело по статье о фейках о российской армии в отношении экс-адвоката Ильи Новикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экс-адвоката Новикова обвинили в госизмене

По версии следствия, бывший игрок «Что? Где? Когда?» в одном из интервью на площадке YouTube сообщил заведомо ложную информацию о событиях в украинском городе Буча. Экспертиза также установила, что высказывания экс-адвоката содержат мотив политической ненависти и вражды по отношению к представителям высших органов управления России.

В октябре 2023 года в отношении Новикова также возбудили дело о госизмене. Как отмечает ФСБ, после начала спецоперации он добровольно уехал из России и вступил в ряды украинских Сил территориальной обороны.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: соцсети/Ilya.S.Novikov
ТЕГИ:Уголовное ДелоФейк

Горячие новости

Все новости

партнеры