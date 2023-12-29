СМИ: На экс-адвоката Новикова завели уголовное дело за фейки
Следственный комитет РФ (СК) возбудил уголовное дело по статье о фейках о российской армии в отношении экс-адвоката Ильи Новикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, бывший игрок «Что? Где? Когда?» в одном из интервью на площадке YouTube сообщил заведомо ложную информацию о событиях в украинском городе Буча. Экспертиза также установила, что высказывания экс-адвоката содержат мотив политической ненависти и вражды по отношению к представителям высших органов управления России.
В октябре 2023 года в отношении Новикова также возбудили дело о госизмене. Как отмечает ФСБ, после начала спецоперации он добровольно уехал из России и вступил в ряды украинских Сил территориальной обороны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Галич объяснила, почему не пришла на «голую» вечеринку Ивлеевой в «Мутабор»
- Правительство утвердило программу восстановления и развития новых регионов
- В Турции задержали членов ИГ, готовивших нападения на синагоги и церкви
- Первый канал сообщил дату премьеры нового сезона шоу «Голос»
- «СПБ биржа» возобновила торги после сбоя
- Пол Маккартни заявил, что хит Let It Be вдохновлен «Гамлетом»
- Блогер Рада Русских начнет сбор подписей для регистрации на президентских выборах
- Мариинка запустил «Новогодний абонемент» из опер и балета
- Уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек прекращено
- ЦИК разрешил Бабурину начать сбор подписей для выдвижения на выборах президента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru