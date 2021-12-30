В Уругвае обнаружен первый случай заражения штаммом «омикрон»

Власти Уругвая заявили, что в стране подтверждено присутствие штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

В ведомстве ожидают резкого роста числа заражений в стране. В связи с этим в Уругвае принято сократить срок действия вакцины с шести до четырех месяцев.

Ранее в среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адам Гебрейесус заявил о риске «цунами» заражений из-за штаммов «омикрон» и «дельта».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:КоронавирусУругвай
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