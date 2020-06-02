В «Уральских авиалиниях» предсказали скоро возобновление полётов за границу

Он ожидает, что международное ависообщение будет восстанавливаться поэтапно, «но надо с чего-то начинать».

Скуратов полагает, что до уровня 2019 года авиаотрасль восстановится уже к июлю 2021 года.

Полёты за рубеж в России запретили в конце марта из-за ситуации с коронавирусом, сохранились только вывозные рейсы из-за границы. Ранее в Минтрансе и «Аэрофлоте» предполагали, что международное авиасообщение возобновится уже этим летом. Между тем, Роспотребнадзор утвердил санитарные правила, согласно которым авиапассажирам на первых порах нужно будет на протяжении всего полёта сидеть с пристёгнутыми ремнями и в маске.

