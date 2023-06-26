В ЮНЕСКО опровергли информацию об участии в вывозе культурных ценностей из Киева

Представитель организации Томас Маллар рассказал агентству, что ЮНЕСКО не участвует в передаче культурных ценностей, которые были упомянуты в заявлении российского ведомства.

Ранее в СВР заявили, что Украина и ЮНЕСКО договорились о вывозе ценностей из Киево-Печерской лавры, в том числе святых мощей, с целью передать их музеям Италии, Франции, Германии, Ватикана под предлогом «спасения от ракетных ударов» России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

