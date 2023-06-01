ЮНЕСКО выделит Украине полтора миллиона долларов

К следующему месяцу организация также планирует передать стране 40 процентов необходимой для этого техники и программного обеспечения. При этом осуществлять контроль за процессом будут международные специалист.

На сегодняшний день в стране объектами всемирного наследия ЮНЕСКО считаются восемь объектов.

