ЮНЕСКО выделит Украине полтора миллиона долларов
1 июня 202316:05
ЮНЕСКО выделит Украине полтора миллиона долларов на цифровизацию культурного наследия, сообщает ТАСС.
К следующему месяцу организация также планирует передать стране 40 процентов необходимой для этого техники и программного обеспечения. При этом осуществлять контроль за процессом будут международные специалист.
На сегодняшний день в стране объектами всемирного наследия ЮНЕСКО считаются восемь объектов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru