Гибель Танцюры опровергли в ВСУ

Официальный представитель командования сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский опроверг новости о гибели главкома территориальной обороны Игоря Танцюры.

«Мы официально опровергаем эти утверждения. Все живы и здоровы», - заявил Зелинский.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под Артемовском предположительно был ликвидирован Игорь Танцюра. По словам Пригожина, 2 мая в 13:25 артиллерийскими подразделениями ЧВК «Вагнер» был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра.

Пригожин отметил, что это информация сейчас проверяется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

