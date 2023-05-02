Гибель Танцюры опровергли в ВСУ
Официальный представитель командования сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский опроверг новости о гибели главкома территориальной обороны Игоря Танцюры.
«Мы официально опровергаем эти утверждения. Все живы и здоровы», - заявил Зелинский.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под Артемовском предположительно был ликвидирован Игорь Танцюра. По словам Пригожина, 2 мая в 13:25 артиллерийскими подразделениями ЧВК «Вагнер» был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра.
Пригожин отметил, что это информация сейчас проверяется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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