В Ухани началось строительство госпиталя для заражённых коронавирусом

24 января 202015:32

В китайском городе Ухань началось строительство специализированного госпиталя для заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV. Как сообщает CGTN, медицинское учреждение будет рассчитано на тысячу мест и займёт площадь 25 тыс. кв. метров. Его планируется построить в рекордно короткие сроки – до 3 февраля. Между тем, согласно последним данным жертвами коронавируса уже стали 26 человек, более 800 заражены. Несмотря на принимаемые меры, вирус уже распространился за пределы Китая. Первоначально эпидемия вспыхнула в городе Ухань.

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Ранее НСН писала, что все рейсы из международного аэропорт китайского города Ухань в Москву отменены из-за стремительного распространения нового типа коронавируса. Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует всем странам подготовиться к сдерживанию китайского коронавируса. По мнению специалистов, заболевание может появиться в любой стране.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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