Воденников об интернет-выборах: Госдума не глупостью занимается

Дмитрий Воденников: «Где-то я однажды читал, что самый большой пик разводов в Америке приходится на рождественские праздники, когда семья остается один на один со своими членами. В этом есть своя доля истины, когда мы все время тремся друг об друга нашими овечьими боками, то вдруг мы понимаем, что нас очень многое раздражает. Было бы замечательно, если бы мы справились с этим внутренним семейным кризисом», – говорит поэт НСН.

