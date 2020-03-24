Воденников об интернет-выборах: Госдума не глупостью занимается
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели
Власти России сообщили, что все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся домой до 31 марта. Большинство возвращается из стран Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Турции.
Дмитрий Воденников: «Мне кажется, это очень правильное решение. Больше всего я всегда боялся, что если что-то случится, то придется самому какими-то странными окольными путями выбираться из-за границы. Страна, гражданами которой мы являемся, должна брать на себя эту ответственность. И мне очень радостно, что власти России об этом сообщили», – комментирует Дмитрий Воденников в беседе с НСН.
Китай открывает провинцию, в которой начался коронавирус
Власти Китая открывают провинцию, с которой началась пандемия коронавируса. С завтрашнего дня возобновится транспортное сообщение с провинцией Хубэй, ограничения на въезд и выезд будут отменены.
Дмитрий Воденников: «Так вот, история закончится. Чума уползёт в свое логово, а настоящая нормальная жизнь вернется. Пусть скорее это произойдет. И очень хорошо, что в Китае, именно в очаге, где произошла эта вспышка, уже все стало нормализовываться», – отмечает он НСН.
Россиянам дали советы по сохранению семьи в период самоизоляции
Россиянам дали советы по сохранению семьи в период самоизоляции. Во-первых, психологи советуют найти способы переключать свое внимание с партнера на что-то еще – в том числе, заняться самообразованием. Второе правило — сохранение личного пространства. Третьим правилом является общее увлечение.
Дмитрий Воденников: «Где-то я однажды читал, что самый большой пик разводов в Америке приходится на рождественские праздники, когда семья остается один на один со своими членами. В этом есть своя доля истины, когда мы все время тремся друг об друга нашими овечьими боками, то вдруг мы понимаем, что нас очень многое раздражает. Было бы замечательно, если бы мы справились с этим внутренним семейным кризисом», – говорит поэт НСН.
Госдума готовит перевод столицы на интернет-выборы
Госдума готовит перевод столицы на интернет-выборы на постоянной основе. Подобный законопроект депутаты рассмотрят в апреле.
Дмитрий Воденников: «Мы покупаем билеты, заказываем гостиницы, иногда встречаем свою судьбу по интернету, мы многое делаем по интернету. Так что мне кажется, Госдума не глупостью занимается. Надо перевести столицу на интернет-выборы. И чтобы это было на постоянной основе. Вообще, чем больше мы сможем делать, находясь на своем рабочем месте, или держа в руках телефон, тем будет лучше», – подытоживает в эфире НСН Дмитрий Воденников.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.