В Ухане впервые с начала апреля вновь обнаружен COVID-19
О новом случае заражения COVID-19 в городе Ухань – он считается центром распространения коронавирусной инфекции по всему миру – заявили представители Комитета здравоохранения китайской провинции Хубэй. Как отмечает Интерфакс, это первый с 3 апреля случай заболевания в городе. Пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии.
При этом, на официальном сайте Госкомздрава КНР сообщается, что всего в материковом Китае за минувшие сутки зарегистрированы 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявлены еще 20 бессимптомных больных COVID-19.
26 апреля НСН писала, что все пациенты с коронавирусной инфекцией, госпитализированные в китайском городе Ухань (в нём впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 – прим. НСН), выписаны из медицинских учреждений. Об этом сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на заявление представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэна. Он подчеркнул, что этого результата удалось добиться благодаря напряженной работе уханьских врачей, а также медиков, направленных в этот город со всей страны.
Между тем, по данным на 9 мая, в России было зафиксировано 10 817 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру субботы достигло 198 676 человек.
За время эпидемии от COVID-19 умерло 1 827 человек. Выздоровели 31 916 пациентов.
Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 5 667, ещё 1075 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, где зарегистрировано 425 новых инфицированных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru