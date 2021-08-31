В ЮАР заявили о способном быстро распространяться новом штамме коронавируса

Новый штамм коронавируса C.1.2, найденный в ЮАР, может обладать «повышенной способностью к распространению», сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование.

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Южноафриканские эксперты выяснили, что новая разновидность COVID-19 обладает тревожащим количеством мутаций, которые дают ему «способность к быстрому распространению», а также повышенную сопротивляемость антителам.

Впервые штамм C.1.2 был обнаружен в ЮАР в мае. К 13 августа его обнаружили в шести из девяти провинций ЮАР, а также в Демократической республике Конго, Португалии, Новой Зеландии, Швейцарии и на Маврикии.

Как сообщалось, российские вакцины защищают от любого известного штамма коронавируса, в том числе, южноафриканского.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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