В ЮАР снижается число заболевших коронавирусом
17 декабря 202122:27
Число заражений коронавирусом в ЮАР, где был впервые обнаружен штамм «омикрон», снижается. Об этом сообщает ТАСС.
Так, за минувшие сутки прирост по заражениям составил 20,7 тысяч человек против 24,7 сутками ранее.
Уточняется, что за последние 24 часа было проведено свыше 68 тысяч тестов. Доля положительных результатов составляет около 30%.
Ранее власти Канады объявили, что снимают запрет на въезд в страну из Африки.
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17 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru