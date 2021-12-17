Канада снимет запрет на въезд из стран Африки

Власти Канады снимут запрет на въезд из десяти стран Африки, введенный из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Решение вступит в силу с 19 декабря.

Также в Минздраве сообщили, что с 21 декабря для въезда в страну нужно будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. До этого момента мера была отменена.

Ранее Канада ввела ограничение на въезд их стран Африки из-за нового штамма «омикрон». Однако, запрет встретил критику, его назвали расистским, поскольку из других стран с обнаруженным штаммом «омикрон» путешественники могли въезжать.

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
ТЕГИ:КанадаАфрика
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