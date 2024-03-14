В ЮАР произошел масштабный сбой в работе интернета

В стране не работают сайты банков и многочисленных компаний, а также ряд мессенджеров. Перебои в работе интернета также отмечаются в странах Западной и Центральной Африки.

По данным СМИ, причиной сбоя стал разрыв четырех кабелей в Гвинейском заливе. По ним идет трафик между Африкой и Европой.

Как сообщало издание Globes, йеменское мятежное движение «Ансар Алла» (хуситы) повредило четыре подводных кабеля в Красном море. Они обеспечивали интернет-соединение между Европой и Азией, отмечает «Радиоточка НСН».

