В ЮАР произошел масштабный сбой в работе интернета
В Южно-Африканской республике зафиксирован крупный сбой в работе интернета, сообщила радиостанция SABC.
В стране не работают сайты банков и многочисленных компаний, а также ряд мессенджеров. Перебои в работе интернета также отмечаются в странах Западной и Центральной Африки.
По данным СМИ, причиной сбоя стал разрыв четырех кабелей в Гвинейском заливе. По ним идет трафик между Африкой и Европой.
Как сообщало издание Globes, йеменское мятежное движение «Ансар Алла» (хуситы) повредило четыре подводных кабеля в Красном море. Они обеспечивали интернет-соединение между Европой и Азией, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru