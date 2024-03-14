В ЮАР произошел масштабный сбой в работе интернета

В Южно-Африканской республике зафиксирован крупный сбой в работе интернета, сообщила радиостанция SABC.

Потери экономики из-за сбоев в Сети оценили в миллионы долларов

В стране не работают сайты банков и многочисленных компаний, а также ряд мессенджеров. Перебои в работе интернета также отмечаются в странах Западной и Центральной Африки.

По данным СМИ, причиной сбоя стал разрыв четырех кабелей в Гвинейском заливе. По ним идет трафик между Африкой и Европой.

Как сообщало издание Globes, йеменское мятежное движение «Ансар Алла» (хуситы) повредило четыре подводных кабеля в Красном море. Они обеспечивали интернет-соединение между Европой и Азией, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СбойИнтернетЮАР

Горячие новости

Все новости

партнеры