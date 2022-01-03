В ЮАР предъявили обвинение подозреваемому в поджоге здания парламента

Власти ЮАР предъявили обвинение подозреваемому в поджоге здания парламента в Кейптауне. Об этом сообщает радиостанция SABC.

По данным Управления по приоритетному расследованию преступлений, 49-летний мужчина, проник в здание через окно первого этажа.

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«Задержанный является обычным гражданином, ему предъявлены обвинения в краже и поджоге», — заявила официальный представитель Управления.

Суд назначен на 4 января.

Пожар в здании парламента ЮАР начался утром 2 января. Сейчас пожарным удалось взять огонь под контроль. Пожар практически уничтожил два из трёх зданий парламента, но известную библиотеку удалось сохранить.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ЮАРПожары
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