В ЮАР предъявили обвинение подозреваемому в поджоге здания парламента
Власти ЮАР предъявили обвинение подозреваемому в поджоге здания парламента в Кейптауне. Об этом сообщает радиостанция SABC.
По данным Управления по приоритетному расследованию преступлений, 49-летний мужчина, проник в здание через окно первого этажа.
«Задержанный является обычным гражданином, ему предъявлены обвинения в краже и поджоге», — заявила официальный представитель Управления.
Суд назначен на 4 января.
Пожар в здании парламента ЮАР начался утром 2 января. Сейчас пожарным удалось взять огонь под контроль. Пожар практически уничтожил два из трёх зданий парламента, но известную библиотеку удалось сохранить.
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