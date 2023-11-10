В ЮАР предложили отменить границы между странами Африки

По словам политика, страны «должны отменить разделяющие границы».

«На африканском континенте нет стран, которые обрели полную экономическую эмансипацию и независимость, включая Гану, которая первой пошла по пути независимости. Даже сейчас невозможно утверждать, что африканцы в Гане владеют средствами производства», — отметил Малема в ходе выступления на открытии Панафриканского института в Кении.

Между тем лидер Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого заявил, что безопасность в Африке укрепит открытие российского посольства в Малабо, напоминает телеканал «360».

