В ЮАР отметили сокращение числа заражений коронавирусом

Так, за последние 24 часа был зафиксирован 6 381 случай, стуками ранее - 11 125 и 16 366 двое суток назад.

Член Совета медицинских исследований страны Абдулла Фарид отметил, что по наблюдениям «омикрон» легче передается между людьми, чем другие штаммы, однако вызывает более легкое течение болезни.





