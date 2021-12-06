В ЮАР отметили сокращение числа заражений коронавирусом
Число новых случаев заражения коронавирусом снизилось в ЮАР снизилось вдвое за минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные института инфекционных заболеваний страны.
Так, за последние 24 часа был зафиксирован 6 381 случай, стуками ранее - 11 125 и 16 366 двое суток назад.
Член Совета медицинских исследований страны Абдулла Фарид отметил, что по наблюдениям «омикрон» легче передается между людьми, чем другие штаммы, однако вызывает более легкое течение болезни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru