В ЮАР из-за омикрона число новых заразившихся выросло в пять раз за неделю
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса заявил, что штамм «омикрон» может доминировать среди всех новых случаев коронавируса, выявленных в стране. Заявление главы государства передает его пресс-служба.
Рамапоса добавил, что за последнюю неделю число ежедневно выявляемых случаев коронавируса в стране увеличилось в пять раз.
Ранее в ВОЗ заявили, что при «омикроне» коронавирус протекает легче и пока после заражения им не выявлено ни одного летального исхода, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru