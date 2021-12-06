В ЮАР из-за омикрона число новых заразившихся выросло в пять раз за неделю

Рамапоса добавил, что за последнюю неделю число ежедневно выявляемых случаев коронавируса в стране увеличилось в пять раз.

Ранее в ВОЗ заявили, что при «омикроне» коронавирус протекает легче и пока после заражения им не выявлено ни одного летального исхода, передает RT.



