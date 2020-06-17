В Twitter появились голосовые сообщения
Соцсеть Twitter запустил функцию записи голосовых сообщений. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, опубликовать голосовое сообщение пользователи сервиса могут уже с сегодняшнего дня. Как отметили в компании, функция доступна на платформе iOS.
Текстовое сообщение в соцсети можно разместить размером не более 140 символов, аудиосообщение должно быть не более 140 секунд. Отмечается, что в случае, если голосовое сообщение будет превышать допустимый размер, оно будет поделено на части.
Ранее 12 июня Twitter сообщил о блокировке более тысячи аккаунтов за продвижение «Единой России».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
553 тыс.+7 843 / сут.
Умерли
7 478+194 / сут.
Выздоровели
304 тыс.+10 036 / сут.
- Роспотребнадзор: Россия через месяц достигнет минимума по приросту заражений коронавирусом
- Forbes: Правительство рассматривает вопрос увеличения налогов для богатых
- Глава управления СКР по Дагестану тяжело пострадал в ДТП
- Захарова нашла подоплеку приглашения Украины в НАТО без членства
- Горбачева удивила «готовность» СССР передать Карелию Финляндии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru