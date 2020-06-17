В Twitter появились голосовые сообщения

По данным агентства, опубликовать голосовое сообщение пользователи сервиса могут уже с сегодняшнего дня. Как отметили в компании, функция доступна на платформе iOS.

Текстовое сообщение в соцсети можно разместить размером не более 140 символов, аудиосообщение должно быть не более 140 секунд. Отмечается, что в случае, если голосовое сообщение будет превышать допустимый размер, оно будет поделено на части.

Ранее 12 июня Twitter сообщил о блокировке более тысячи аккаунтов за продвижение «Единой России».







