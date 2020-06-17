Дуров обвинил Facebook в соучастии в мошенничестве
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил Facebook в одобрении рекламы мошеннических схем, которые запускаются на платформе от его имени. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.
По словам Дурова, такая ситуация наблюдается на протяжении года. «Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка, однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов, которые прикрываются моим именем», - написал он.
Дуров отметил, что если Facebook в течение недели не начнет нести ответственность за рекламу на своей платформе, он подаст на компанию в суд.
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