Дуров обвинил Facebook в соучастии в мошенничестве

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил Facebook в одобрении рекламы мошеннических схем, которые запускаются на платформе от его имени. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

По словам Дурова, такая ситуация наблюдается на протяжении года. «Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка, однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов, которые прикрываются моим именем», - написал он.

Дуров отметил, что если Facebook в течение недели не начнет нести ответственность за рекламу на своей платформе, он подаст на компанию в суд.



