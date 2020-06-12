Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов за продвижение «Единой России»

Руководство Twitter информировало, что 1 152 аккаунта заблокированы за нарушение правил продвижения политической партии «Единая Россия».

Как следует из заявления, аккаунты «нарушали правила нашей платформы, в частности, касающиеся проводимого в политических целях кросспостинга (массовое размещение или распространение одного и того же сообщения – прим. НСН), который искусственно увеличивал объем потока информации».

Блокировка в Twitter по тем же причинам затронула 7 340 аккаунтов, созданных в поддержку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Рекордсменом блокировок стали китайские власти – приостановка работы коснулась 170 тысяч аккаунтов, сообщает «Интерфакс».

По данным американских СМИ, сообщения с аккаунтов-нарушителей будут переведены в архивы Twitter.


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