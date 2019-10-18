В Турции заявили о захвате около 200 боевиков ИГ в Сирии

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что несколько европейских стран выразили готовность провести суд над задержанными террористами, которые являются их поданными. «Это хорошая новость, но это должно быть сделано после того, как мы их захватим. В любом случае, большой прогресс достигнут», - написал американский лидер в Twitter.

Эксперты в эфире НСН оценили действия Анкары на севере Сирии после объявления о перемирии. Операция Анкары «Источник мира» на севере Сирии началась 9 октября. Целью была объявлена борьба с местными курдами. Ряд стран осудили эту операцию и призвали Турцию приостановить военные действия в Сирии. 17 октября Турция и США договорились о прекращении огня на севере Сирии.

