В Турции заявили о захвате около 200 боевиков ИГ в Сирии
Турецкие военнослужащие захватили 195 террористов ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), освобожденных курдами на севере Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телерадиоканал TRT.
Отмечается, что среди задержанных террористов граждане различных государств, в том числе Турции, а также стран Европы.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что несколько европейских стран выразили готовность провести суд над задержанными террористами, которые являются их поданными. «Это хорошая новость, но это должно быть сделано после того, как мы их захватим. В любом случае, большой прогресс достигнут», - написал американский лидер в Twitter.
Эксперты в эфире НСН оценили действия Анкары на севере Сирии после объявления о перемирии. Операция Анкары «Источник мира» на севере Сирии началась 9 октября. Целью была объявлена борьба с местными курдами. Ряд стран осудили эту операцию и призвали Турцию приостановить военные действия в Сирии. 17 октября Турция и США договорились о прекращении огня на севере Сирии.
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