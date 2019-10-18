«Решение конфликта еще далеко». Эксперт о турецкой операции в Сирии

«Россия и Турция в сирийском конфликте являются партнерами по попыткам его разрешения. Партнерами очень сложными друг для друга, но незаменимыми. Россия ничего не добьется без взаимодействия с Турцией, и наоборот. К этой двойке можно добавить еще и Иран, но это уже немного другая тема. На мой взгляд, речь не идет о том, что будет какой-то «баш на баш», здесь речь о взаимоотношениях Турции в сирийском контексте на достаточно долгий период. Ситуация развивается, решение конфликта еще достаточно далеко. То, что сейчас произошло на севере страны, конечно, меняет ситуацию и дает ей какой-то другой импульс. И разговор будет идти о новых параметрах взаимодействия в изменившемся контексте. Турция фактически взяла под контроль часть сирийской территории, но при этом Анкара прекрасно понимает, что не может действовать без оглядки на Россию. Я думаю, что об этом и пойдет речь на переговорах, это очень крупная масштабная тема, ситуация в конкретных городах – это элементы общей палитры», - добавил он.

9 октября турецкий лидер объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии против курдов. Действия Анкары вызвали осуждение со стороны многих западных партнеров, включая США. ЕС призвал Анкару прекратить операцию.

