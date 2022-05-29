В Турции заявили о намерении Столтенберга провести встречу Турции, Швеции и Финляндии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен организовать встречу с участием представителей Турции Финляндии и Швеции в рамках НАТО. Об этом сообщил главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын, пишет издание Huriyyet.

НАТО оказался в неловкой ситуации из-за учений в Швеции с участием турецкой стороны

При этом, отметил Калын, Анкара ожидает ответ на выдвинутые условия.

«Откровенно говоря, мы не проводим встречи только ради того, чтобы провести встречу. Если мы хотим добиться результатов, мы ожидаем, что две делегации дадут ответ в этом направлении, поскольку мы стремимся к процессу, который включает конкретные шаги, ориентированные на результаты», —цитирует советника президента РИА ФАН.

Ранее Столтенберг заявлял, что Швеция и Финляндия вряд ли смогут стать кандидатами на членство в НАТО на предстоящем саммите альянса, если не выполнят требования Турции до начала встречи.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:ПолитикаШвецияФинляндияТурцияНАТО
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