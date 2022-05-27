Генсек НАТО назвал условие для Швеции и Финляндии по вступлению в альянс
Швеция и Финляндия вряд ли смогут стать кандидатами на членство в НАТО на предстоящем саммите альянса, если не выполнят требования Турции до начала встречи. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
Слова генсека НАТО приводит агентство Anadolu. Столтенберг отметил, что Швеция и Финляндия смогут присутствовать как приглашенные страны, однако «им будет сложно реализовать устремления стать кандидатами на членство в альянсе, если до 28 июня они не выполнят требования Турции».
Саммит НАТО состоится в Мадриде в конце июня.
Ранее Анкара, которая выступает против вступления скандинавских стран в НАТО, предъявила ряд требования для допуска Швеции и Финляндии в альянс. Так, турецкие власти хотят, чтобы Стокгольм и Хельсинки прекратили поддержку Движения Фетхуллаха Гюлена и Рабочей партии Курдистана, перестали поставлять курдам оружие и финансирование, отменили оружейное эмбарго в отношении Турции, объединились в борьбе с терроризмом и обратили внимание на поднимаемые Анкарой вопросы глобальной безопасности.
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