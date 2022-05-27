Генсек НАТО назвал условие для Швеции и Финляндии по вступлению в альянс

Слова генсека НАТО приводит агентство Anadolu. Столтенберг отметил, что Швеция и Финляндия смогут присутствовать как приглашенные страны, однако «им будет сложно реализовать устремления стать кандидатами на членство в альянсе, если до 28 июня они не выполнят требования Турции».

Саммит НАТО состоится в Мадриде в конце июня.

Ранее Анкара, которая выступает против вступления скандинавских стран в НАТО, предъявила ряд требования для допуска Швеции и Финляндии в альянс. Так, турецкие власти хотят, чтобы Стокгольм и Хельсинки прекратили поддержку Движения Фетхуллаха Гюлена и Рабочей партии Курдистана, перестали поставлять курдам оружие и финансирование, отменили оружейное эмбарго в отношении Турции, объединились в борьбе с терроризмом и обратили внимание на поднимаемые Анкарой вопросы глобальной безопасности.

